Le ultime news Serie A mettono in evidenza la notizia del rinvio di Juventus-Inter e delle altre quattro gare che dovevano disputarsi a porte chiuse

Juventus-Inter non si gioca! Rinviato il derby d’Italia e le altre quattro partite – Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia – che in questo weekend si sarebbero dovute giocare a porte chiuse. Il derby d’Italia potrebbe disputarsi il 13 maggio, ma è al vaglio anche una soluzione a dir poco clamorosa: ovvero il recupero post Euro2020. Come riporta ‘Gazzetta.it’ la Lega Serie A, che avrebbe optato per il rinvio onde evitare di dare un’immagine di Italia ‘chiusa’ causa coronavirus, starebbe studiando tale possibilità senza violare la finestra UEFA per gli Europei, che obbliga tutte le società a mettere a disposizione i giocatori il giorno dopo la fine dei campionati nazionali. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Serie A, ufficiale: ecco quando si giocherà Juventus-Inter

‘Smontata’ subito dalla stessa Lega Serie A l’ipotesi recupero post Europeo, Juventus-Inter e le altre quattro gare rinviate si recupereranno il 13 maggio. Ecco la nota ufficiale:

“Visto l’articolo 1. co. 1 lett. A) del Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; considerato il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica; il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che sono rinviate le seguenti gare della 7^ giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, inizialmente previste a porte chiuse come da Comunicato Ufficiale n.191 del 27 febbraio 2020:

JUVENTUS – INTER

MILAN – GENOA

PARMA – SPAL

SASSUOLO – BRESCIA

UDINESE – FIORENTINA

La data di recupero delle predette gare è fissata per il giorno mercoledì 13

maggio 2020.

La Finale di Coppa Italia sarà conseguentemente programmata per il giorno

mercoledì 20 maggio 2020″.

