Bufera Lega-Inter | Marotta: “Campionato falsato!”. La replica di Dal Pino

Le ultime news Inter mettono in evidenza le nuove dichiarazioni di Beppe Marotta a proposito del rinvio della super sfida contro la Juventus e la replica di Dal Pino

Marotta va giù pesante a ‘La Gazzetta dello Sport’ ancora a proposito del rinvio di Juventus-Inter: “Il campionato è falsato se dovessero saltare altre partite – le parole dell’amministratore delegato del club nerazzurro – Basti pensare solo agli infortuni e alle squalifiche. E poi ci sono gli aspetti psicologici di una squadra, dovuti alla classifica. L’Inter è danneggiata, il calendario di maggio è incredibile – ha sottolineato – Sono preoccupato per la gara col Sassuolo di domenica prossima. A porte chiuse non si può giocare, sarebbe assurdo usare uno strumento che solo una settimana prima non è stato considerato adatto per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Conte? E’ preoccupato, lui come molti suoi colleghi. Per un tecnico non è semplice gestire l’incertezza del calendario. E per di più non è facile neppure tenere alta la tensione nei giocatori. Nel calcio le motivazioni sono tutto. Non è la stessa cosa per i giocatori essere punto a punto con un’avversaria piuttosto che a 6-8 lunghezze di distacco”, ha concluso.

Dal Pino attacca: “Marotta si assuma le proprie responsabilità. All’Inter avevamo proposto…”

Alle pesanti dichiarazioni di Marotta ha replicato con toni altrettanto aspri il presidente della Lega Paolo Dal Pino confermando quanto era già trapelato nei giorni scorsi in merito sempre di Juve-Inter. Ovvero che “è stato proposto all’Inter di spostare la gara al lunedì sera per disputarla a porte aperte – le sue parole riportate da ‘Gazzetta.it’ – I nerazzurri si sono però rifiutati categoricamente di scendere in campo, quindi Marotta si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato. Marotta rappresenta le esigenze dell’Inter, io tutelo gli interessi generali di tutta la Serie A“.

“Noi agiamo con senso di responsabilità per tutelare i tifosi e il diritto di tutti ad assistere alle partite, compresa l’esigenza dei broadcaster di trasmettere immagini di stadi pieni e festosi – ha evidenziato in conclusione Dal Pino – L’invito che faccio a tutti è di ragionare come Serie A, non individualmente”. L’Inter, nello specifico Marotta potrebbe contro-replicare alle dichiarazioni di Dal Pino. Staremo a vedere, intanto alle 12 è previsto un consiglio straordinario della Lega Serie A, su richiesta degli stessi nerazzurri.

