Caos Serie A | Marotta torna all’attacco: “C’è un’ipotesi incredibile”

Le ultime news Inter mettono in risalto le nuove dichiarazioni di Marotta a proposito del rinvio e della data del recupero del derby d’Italia con la Juventus

“Se dovessimo continuare nel nostro cammino in Europa League, non esisterebbero più date: questo è incredibile. Rappresento una società importante e il mondo dei tifosi nerazzurri, mi sento in dovere di evidenziare lacune di una decisione per niente condivisa”. Beppe Marotta torna a ‘tuonare’ in merito al rinvio di Juventus-Inter: “Dopo aver subito una decisione contradditoria, abbiamo stimolato la convocazione di un consiglio straordinario, nel corso del quale abbiamo chiesto di convocare un’assemblea straordinaria per confrontarci e per arrivare ad una decisione univoca nel rispetto della regolarità – ha aggiunto l’Ad interista ai microfoni di ‘Radio 1’. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter – Noi e il Sassuolo da due giornate non giochiamo una partita di campionato, questo porta un disequilibrio che può portare danni all’equilibrio della Serie A“.

Juventus-Inter, Marotta: “Data del 9 marzo appresa mediaticamente. Ecco un dato oggettivo”

Secondo le ultime indiscrezioni Juventus-Inter potrebbe ora dispuarsi lunedì 9 marzo: “Nel consiglio di ieri abbiamo chiesto alla Lega di presentare due o tre ipotesi per dare stabilità al caos. Se questa è un’ipotesi che ho appreso mediaticamente è già di buon senso, ma per pronunciarmi definitivamente aspetto mercoledì di confrontarmi con i miei colleghi. Calendario fitto per l’Inter? Se si chiede all’Inter di giocare giovedì a Napoli in Coppa Italia, lunedì a Torino, giovedì contro il Getafe, è già una compressione di partite. E’ un dato oggettivo”, ha concluso Marotta.

