Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul vice Lukaku che arriverà certamente nella prossima estate. Possibile colpo a zero

Antonio Conte dovrebbe ottenere il tanto desiderato vice Lukaku nel prossimo calciomercato estivo. Come noto il tecnico nerazzurro avrebbe voluto una valida alternativa al bomber belga, l’acquisto più costoso della storia dell’Inter e autore fin qui di una grande stagione, già l’estate scorsa e poi nell’ultima sessione invernale, solo che la società non ha ritenuto conveniente esporsi economicamente per un giocatore in età avanzata e con uno stipendio molto oneroso. Quel giocatore era ed è Olivier Giroud.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, vice ed erede Handanovic | Intreccio con la big

Calciomercato Inter, il punto sul vice Lukaku

Il bomber francese, come confermato stamane da ‘Tuttosport’, resta un obiettivo caldissimo per giugno. Probabilmente ad oggi in pole, considerata la possiblità di prendersi il suo cartellino a costo zero. Il classe ’86 di Chambery ha ritrovato una maglia da titolare e gol nel Chelsea targato Lampard, tuttavia il divorzio a fine stagione rimane l’ipotesi più plausibile. Da battere, comunque, la concorrenza di club inglesi e francesi, così come della Lazio che fu vicina ad acquistarlo nella finestra ‘di riparazione’. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. L’alternativa a Giroud sarebbe Fernando Llorente, anche lui nel mirino negli ultimi due mercati e già allenato da Conte.

LEGGI ANCHE ->>> Juventus-Inter | Ennesima ipotesi sulla data del recupero

Il 35enne di Pamplona è in scadenza nel 2021 e non rientra nei piani di Gattuso, motivo per cui l’Inter potrebbe strapparlo a condizioni economiche estremamente vantaggiose. La terza pista è più che altro una ‘suggestione’, vale a dire Milik per il quale sarebbe però necessario un investimento di minimo 25-30 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Izzo: le cifre

Calciomercato Inter, ci siamo per il nuovo colpo a zero