Chong il prossimo colpo a zero: cifre e dettagli

L’Inter ha già in mano il prossimo colpo a parametro zero: si tratta di Tahith Chong, esterno offensivo olandese del Manchester United che ‘Tuttosport’ mette in cima ai potenziali nuovi acquisti nerazzurri. Il gioiello classe ’99 firmerà fino al 2025 a 2 milioni a stagione con bonus inclusi. L’investimento nerazzurro sarà ‘protetto’ con un prestito in un club italiano che gli consenta di ambientarsi senza troppe pressioni.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”