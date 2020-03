Le ultime news Inter si concentrano ancora una volta sulla data del recupero della sfida scudetto contro la Juventus di Sarri

E’ emersa in queste ultime ore l’ennesima ipotesi sul recupero delle partite rinviate nella tarda mattinata di sabato scorso valevoli per la 26esima giornata di Serie A. Tra queste spiccava come noto Juventus-Inter, una sfida sentitissima e molto importante nella lotta scudetto. Il derby d’Italia, così come Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Sampdoria-Verona (rinviata ieri), potrebbero ora disputarsi tra venerdì 6 e lunedì 9 marzo – con l’ultimo decreto le porte degli stadi lombardi, veneti ed emiliano-romagnoli non potrebbero aprirsi fino all’8 – con lo slittamento di tutta la 27esima giornata a mercoledì 13 maggio. Il big match tra i nerazzurri di Conte e i bianconeri di Sarri andrebbe in scena nello specifico proprio lunedì sera. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Juventus-Inter il 9 marzo, Marotta: “Valuteremo proposte della Lega. Ecco di cosa sono certo”

Mercoledì ci sarà l’assemblea straordinaria della Lega Calcio in cui verrà presa una decisione (forse) definitiva sui recuperi delle gare rinviate. “Vogliamo arrivare a una decisione il prima possibile, anche per far ripartire squadre e allenamenti – ha detto ieri sera Marotta ai microfoni di ‘Pressing’ – Mercoledì sono certo che troveremo un percorso chiaro e definitivo al di là dell’emergenza del Paese, sappiamo che prima di tutto viene la salute dei cittadini e degli addetti ai lavori”. ”

Juve-Inter il 9 marzo? La Lega Serie A faccia due-tre proposte per i recuperi, tra le quali quella che prevede Juventus-Inter il 9 marzo, e poi valuteremo – la risposta dell’Ad, scontratosi duramente col presidente FIGC Paolo Dal Pino – Giusto che sia poi l’assemblea a prendere una decisione perché è giusto che il campionato vada avanti con regolarità”, ha concluso.

