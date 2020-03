De Gea obiettivo per la porta: lo United vuole venderlo

Lo United è pronto a separarsi da De Gea. Sono queste le ultimissime indiscrezioni che provengono dall’Inghilterra, secondo cui la società inglese starebbe cercando un nuovo estremo difensore per il futuro. Il 29enne spagnolo potrebbe rientrare nelle mire dell’Inter che ha ormai preso la strada che porta all’Inghilterra, cercando di portare in Serie A più top player possibili. In scadenza nel 2023, guadagna circa 21 milioni di euro, cifra impensabile per Suning.

