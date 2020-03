Tutti i nomi per Lautaro: maxi operazione con il Barcellona

Lautaro Martinez potrebbe partire ma al giusto prezzo o alle giuste contropartite tecniche. E’ questo, in sintesi, il pensiero dei nerazzurri in vista dell’estate. All’Inter starebbe bene anche uno scambio con Griezmann, mentre sembra essere più probabile uno scambio con più giocatori considerati ormai degli esuberi: si tratta di Vidal, Semedo, Todibo, Alena e Arthur, giocatori messi a scelta per ottenere un forte sconto per l’acquisizione del cartellino dell’argentino, fortemente sponsorizzato da Messi.

