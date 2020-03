Giroud obiettivo concreto: l’accordo resiste, pericolo Lazio

L’Inter non molla nemmeno Giroud. Stando a ‘Sky Sport’, l’Inter sta continuando a discutere con l’entourage in merito ad un possibile trasferimento a giugno a costo zero. L’accordo tra le parti resiste, seppur l’insistenza della Lazio potrebbe creare qualche problema nel corso della trattativa. In biancoceleste avrebbe il posto assicurato, mentre a Milano sarebbe solamente il vice Lukaku.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”