Inter, stagione a rischio: scenario shock | Coppa Italia, idea clamorosa

Le ultime news Inter si concentrano sul caos calendario tra Serie A, Coppa Italia e Europa League. Non bastano le date per finire la stagione!

Il decreto del Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus ha sancito in modo definitivo che il campionato di Serie A andrà avanti giocando le partite a porte chiuse almeno fino al prossimo 3 aprile. Nel week end quindi si torna in campo, ma non tutti: si devono infatti recuperare le sei gare della 26esima giornata non disputate lo scorso finesettimana tra cui spicca il derby d’Italia tra Juventus e Inter che salvo ulteriori sorprese andrà in scena all’Allianz Stadium’ domenica sera alle ore 20.45. I nerazzurri, tuttavia, deve recuperare anche il match del 25esimo turno contro la Sampdoria, oltre alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. E qui sorgono grossi problemi causati dal calendario troppo fitto.

Inter, caos calendari: Conte non può arrivare in finale di Europa League

A complicare i piani per il recupero delle partire dell’Inter c’è l’Europa League. Qualora la squadra di Conte dovesse riuscire a raggiungere la finale di Danzica in programma il prossimo 27 maggio, infatti, non ci sarebbero date sufficienti per giocare tutte le partite saltate, a meno che non si ottenga una deroga dalla Uefa per giocare il giorno della finale di Champions, una settimana dopo la fine del campionato di Serie A!

Prende quindi corpo l’idea di spostare la Coppa Italia. Due le ipotesi: giocare le semifinali di ritorno a maggio e la finale ad agosto, quando tuttavia le rose della squadre saranno rivoluzionate dal calciomercato. Oppure rinviare tutto a dopo gli Europei (ammesso che si giochino effettivamente) e giocare una sorta di final four tra Inter, Napoli, Juventus e Milan con semifinali e finali in gara unica in pochi giorni.

