Coronavirus, stop al campionato | Ecco chi vincerebbe lo scudetto

Emergenza coronavirus, lo stop definitivo dello sport e della Serie A per questa stagione è tutt’altro che ipotesi remota. Ecco cosa dice il regolamento in caso di blocco del campionato

Il Comitato scientifico ha proposto la sospensione per un mese di tutte le manifestazioni sportive e non, che comportino affollamento e il non rispetto delle distanze di sicurezza. Siccome però l’emergenza coronavirus fatica a placarsi, anzi i casi di contagio sono sempre più in aumento, non è del tutto escluso che alla fine possa venir bloccato in maniera definitiva tutta la stagione sportiva e quindi anche calcistica.

Emergenza coronavirus, Serie A bloccata: scudetto alla Juventus

La domanda che molti tifosi si stan facendo è la seguente: cosa dice il regolamento in caso di sospensione della Serie A? Il regolamento dice che farebbe fede la classifica al termine dell’ultima giornata disputata da tutte le squadre. Al momento l’ultima è stata la 24esima, alla cui fine vi era la Juventus al primo posto con 57 punti, seguita dalla Lazio seconda con 56, terza l’Inter di Conte con 54 e quarta l’Atalanta con 45 punti. Lo scudetto, quindi, andrebbe ai bianconeri di Sarri, con annese e furiose polemiche. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

