Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Beppe Marotta al termine dell’assemblea straordinaria della Lega Calcio

Serie A a porte chiuse almeno nei prossimi trenta giorni. E’ questa, visto il diktat del Premier Giuseppe Conte preceduto dalla proposta del Comitato scientifico di sospensione per un mese di tutte le manifestazioni sportive e non, che comportino affollamento e il non rispetto delle distanze di sicurezza, la decisione che hanno preso club e Lega nell’assemblea straordinaria andata in scena oggi a Roma. Al termine è arrivata la conferma da Beppe Marotta: “L’unico modo per portare avanti il campionato è disputare le partite a porte chiuse – le parole dell’amministratore delegato riportate da ‘calciomercato.it’ – Il tentativo è quello di portare a termine la Serie A senza irregolarità. Purtroppo ogni giorno emergono nuovi cambiamenti. Alla luce delle restrizioni indicate giustamente dal Governo, le porte chiuse sono l’unica soluzione. Il Consiglio ha preso atto della volontà dei club di riprendere le partite sospese”. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Recupero Juventus-Inter, Marotta allo scoperto

La Serie A ripartirà, senza pubblico, nel prossimo fine settimane col recupero delle partite rinviate valevoli per la 26esima giornata. Tra queste spicca ovviamente Juventus-Inter che, a detta sempre di Marotta, “dovrebbe giocarsi tra domenica e lunedì”.

