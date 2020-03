30 milioni per Alonso: nerazzurri decisi, riparte l’assalto

L’Inter non ha intenzione di mollare Marcos Alonso, obiettivo prioritario dell’Inter di Conte per la prossima stagione. Secondo il ‘Sun’, il Chelsea avrebbe fissato il prezzo in 30 milioni di euro, cifra ritenuta indispensabile per i ‘blues’. Sotto contratto fino al 2023, l’ex Fiorentina è giudicato l’elemento ideale per il tecnico per blindare la fascia sinistra.

