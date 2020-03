Le ultime news Inter mettono in risalto le dichiarazioni di Antonio Conte dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus di Sarri

L’Inter esce sconfitta dal derby d’Italia con la Juventus e di fatto dalla lotta scudetto considerati i nove punti di distacco, con però una partita in meno, dalla vetta. “L’abbiamo persa dopo il primo gol – ha esordito Conte ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Penso che la partita fosse molto equilibrata e che il secondo tempo l’avessimo iniziato meglio noi cercando il vantaggio. L’1-0 di Ramsey ha cambiato la gara anche a livello psicologico, lo abbiamo subito molto in tal senso e non siamo stati capaci a riprenderci. Siamo tutti essere umani, ognuno di noi ha una famiglia ed è inevitabile che ci siano delle preoccupazioni. Far finta di nulla è molto difficile, così come gestire una situazione che è delicata. Mi auguro che comunque vengano prese le migliori decisioni per tutelare tutti indistintamente. Fuori dalla lotta scudetto? Oggi in classifica, recupero con la Samp a parte, il distacco dalla Juve è di sei punti che sono le due sconfitte con loro. Siamo stati bravi a rimanere in scia con loro, ma è giusto fare delle considerazioni. Bisogna guardare in positivo prendendo le cose positive che possono aiutarci a crescere in personalità, esperienza e qualità, a capire quanto siamo distanti. Sapevamo che c’era un gap con loro, abbiamo perso i due scontri diretti, il risultato parla chiaro. A livello caratteriale abbiamo ampi margini di crescita, se vogliamo competere per obiettivi importanti bisogna crescere. Sulla non reazione è anche una questione di caratteristiche dei giocatori, secondo me da questo punto di vista dobbiamo alzare l’asticella. Il percorso col sottoscritto è iniziato da pochi mesi, pure nella composizione della rosa cerchiamo di fare del nostro meglio, ma oggi non possiamo fare paragoni con una struttura che vince e domina da otto anni. Serve pazienza e bravura nell’implementare ogni anno per raggiungere determinati livelli. Noi e altre squadre siamo molto distante dalla Juve

