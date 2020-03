Le ultime news Inter si concentrano sul risarcimento danni che a quanto pare il presidente della Lega Dal Pino chiederà in sede civile al presidente nerazzurro Steven Zhang

Come noto la Procura Federale ha avviato un’indagine in merito al pesante attacco di Steven Zhang al presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino avvenuto via Instagram Stories nella tarda serata di lunedì scorso. Il presidente nerazzurro rischia di essere deferito, quindi una lunga squalifica, mentre stando alle ultime rivelazioni del giornalista di ‘Sport Mediaset’ Paolo Bargiggia, lo scontro con il numero uno della Lega si sposterà nelle aule di un tribunale. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, dalla Spagna: Conte chiama il top player | Inter in pole!

A quanto pare Dal Pino, come scrive Bargiggia su Twitter (vedi in basso), chiederà in sede civile un risarcimento milionario al presidente nerazzurro. Parliamo di una cifra tra i 30 e i 50 milioni di euro. La reiterazione delle accuse arrivate anche da Londra, ai microfoni della ‘BBC’, vengono considerate un’aggravante, anche perché il massimo esponente della Lega Calcio è anche “Ceo di ‘Telit Comunications‘ azienda quotata alla borsa di Londra: da quando è finito sotto attacco da parte di Zhang l’azienda ha perso il 30% del suo valore”.

Sarà tra i 30 e i 50 milioni di euro la richiesta di risarcimento danni che il presidente @SerieA farà nella causa in sede civile al presidente @Inter @stevenzhang91; la reiterazione delle accuse arrivate anche da Londra vengono considerate un’aggravante. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) March 6, 2020

Dal Pino è anche Ceo di Telit Comunications azienda quotata alla borsa di Londra: da quando è finito sotto attacco da parte di Zhang l’azienda ha perso il 30% del suo valore. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) March 6, 2020

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, incedibile per Conte | Ma l’Inter fissa il prezzo

Calciomercato Inter, scambio in Serie A | Raiola al lavoro