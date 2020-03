Eriksen out e ipotesi stop Serie A | Marotta prima di Juventus-Inter

Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate da Marotta prima della gara contro la Juventus valevole per la 26esima giornata di Serie A

“Sicuramente è un’atmosfera surreale, giocare una partita di calcio senza pubblico non è piacevole. Vanno trovate le giuste motivazioni da una parte e dall’altra, speriamo tutto questo possa finire presto. Io sono un uomo di sport da più di 40 anni, sono un professionista che si lega alle squadre in cui lavora, amo questa professione da sempre e quindi oggi mi trovo in una grande società ed è chiaro che farò di tutto per essa. Eriksen? Posso dire che le partite durano novanta minuti, non è detto che dall’inizio si debbano fare delle scelte scriteriate. Oggi anche dalla panchina spesso e volentieri subentrano giocatori che poi si rivelano determinanti per il risultato finale. Stop campionato? Qualsiasi provvedimento venga preso dalla Figc questo riguarda solo le competizione di tutte le leghe italiane, penso che non ci sia il rischio di non giocare nemmeno le coppe europee. Ma sono valutazioni che farà in primis il Governo, in subordine dall’UEFA. La riunione di questa mattina è stata fatta prendendo spunto dalla sollecitazione dell’Asso Calciatori, ma eravamo proprio a ridosso di partite e quindi non c’erano nemmeno i tempi per assumere una decisione così importante come quella di interrompere eventi già programmati. Nella scorsa notte è stato emanato un Governo che stiamo rispettando appieno. Tutte le squadre respirano un clima di disagio, il pensiero dei calciatori va anche alle loro famiglie, martedì c’è comunque un consiglio federale che farà delle scelte a cui ci atterremo”.

