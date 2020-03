Calciomercato Inter, sogno Messi | “E’ il momento buono”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Marco Tronchetti Provera a proposito del sogno Leo Messi in nerazzurro

Marco Tronchetti Provera continua a cullare il ‘sogno’ Leo Messi all’Inter. “E’ un sogno che coviamo da più di dieci anni – le parole dell’Ad Pirelli, storico main sponsor del club nerazzurro, ai microfoni di ‘Gr Parlamento – magari è il momento buono”. E’ da mesi che si parla ormai di un possibile addio al Barcellona del fuoriclasse argentino al termine di questa stagione. Nel suo contratto coi blaugrana, in scadenza nel giugno 2021, è presente una clausola che gli permetterebbe di andarsene via a titolo gratuito, tuttavia questa possibilità è davvero molto remota. Anche in caso di divorzio, servirebbe un ‘sacrificio’ enorme da parte di Suning per convincere il classe ’87 a trasferirsi a Milano. Ricordiamo che il suo attuale stipendio annuo raggiunge i 43 milioni di euro.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Eriksen scontento | Rivelazione clamorosa

Calciomercato Inter, Messi resta al Barcellona e ‘scippa’ Lautaro

Più che approdare all’Inter, Messi punta a ‘scippare’ ai nerazzurri uno dei suoi giocatori migliori: Lautaro Martinez. La ‘Pulce’ ha ormai convinto i suoi dirigenti a prendere l’argentino, con cui è scoppiato un grande feeling in Nazionale, per rimpiazzare Luis Suarez. Marotta vorrebbe i soldi della clausola, ovvero 111 milioni di euro, ma alla fine potrebbe convincersi per qualcosa di meno ma con l’aggiunta di un paio di contropartite tecniche.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | UFFICIALE: salta il colpo a zero!

Una di queste potrebbe essere Arturo Vidal, obiettivo dello scorso gennaio e ancora grande desiderio di Antonio Conte. CLICCA QUI per le notizie sull’Inter, che come sostituto del ‘Toro’ pensa soprattutto ad Aubameyang dell’Arsenal, seppur negli ultimi giorni le è stato accostato nientemeno che Harry Kane del Tottenham.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

L’implosione dell’Inter | Le colpe di Conte e degli altri

Calciomercato Inter, Sanchez via | Sostituto in Serie A