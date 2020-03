Muller può arrivare: rinnovo in bilico, addio più vicino

Thomas Muller potrebbe ancora sbarcare in Italia. Secondo la ‘Bild’, le trattative per il rinnovo si sarebbero arenato e non è escluso che il classe ’89 propenda per una nuova avventura nella prossima stagione. Su di lui ci sono diversi club esteri tra cui il Chelsea, mentre il giocatore piace anche all’Inter e non è escluso che possa sbarcare nel campionato italiano molto presto.

