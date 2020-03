Padelli: la parola di troppo durante juve-Inter gli costa la squalifica

Inter, il secondo portiere dell’Inter Daniele Padelli è stato squalificato per una giornata a causa di una parola di troppo detta durante la sfida persa contro la Juventus e sentita dal quarto uomo

INTER PADELLI SQUALIFICATO/ Non è proprio un momento positivo per il secondo portiere dell’Inter Daniele Padelli. Prima le critiche quando è dovuto tornare ad indossare i guanti e sostituire un portiere come Samir Handanovic, per delle prestazioni che purtroppo non sono state eccezionali. Domenica sera dopo essersi accomodato nuovamente in panchina, visto il ritorno del capitano della squadra nerazzurra tra i pali nella sfida persa per 2-0 contro la Juventus, all’estremo difensore nerazzurro è scappata una parola di troppo, che è stata captata dal quarto uomo e che gli è costata l’espulsione diretta da parte dell’arbitro Guida. CLICCA QUI per le notizie sull’Inter.

Il giocatore quindi, non potrà sedersi in panchina nella prossima, si spera, partita di campionato della formazione di Antonio Conte, visto che è scattata inevitabile la squalifica per una giornata da parte del giudice sportivo, che ha motivato la decisione con queste parole: “”Per avere, al 27esimo del secondo tempo, dalla panchina rivolto al quarto ufficiale una critica irrispettosa”.