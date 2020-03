Emergenza Coronavirus | Giocatore dell’Inter a rischio quarantena

Le ultime news sul Coronavirus si concentrano su un giocatore dell’Inter che andrebbe in quarantena nel caso venisse convocato dalla sua Nazionale

“Chiunque arriverà dovrà svolgere un periodo di quarantena domestica di 14 giorni e, in base alle circolari del Ministero del Lavoro, riceverà una licenza medica. Non verrà fatta alcuna distinzione in base alla professione perché nessuno è immunizzato contro questo virus e in effetti questa quarantena che oggi è determinata per l’Italia e la Spagna è valida per ogni persona”. Il Ministro della Salute cileno, Jaime Manalich, ha parlato chiaro in merito all’emergenza coronavirus, che sta travolendo anche il Cile. Qualunque persona giungerà in Cile dovrà andare in quarantena, compresi i giocatori che verranno convocati per i prossimi due impegni della Nazionale contro Uruguay e Colombia, validi per le qualificazione al Mondiale 2022 e previsti rispettivamente per il 26 e 31 marzo prossimo.

Emergenza Coronavirus | Cile, calciatori in quarantena: c’è anche il nerazzurro Sanchez

Qualunque persona giungerà in Cile dovrà andare in quarantena, compresi i giocatori che verranno convocati per i prossimi due impegni della Nazionale contro Uruguay e Colombia, validi per le qualificazione al Mondiale 2022 e previsti rispettivamente per il 26 e 31 marzo prossimo. A rischio quarantena ci sono quindi ben due giocatori della nostra Serie A, l’ex nerazzurro ora al Bologna Gary Medel e l’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez. Ai due va poi aggiunto Arturo Vidal del Barcellona, come noto grande desiderio di Conte nello scorso e nel prossimo calciomercato.

