Europa League, Inter-Getafe a forte rischio | L’annuncio del presidente

Inter-Getafe, andata degli ottavi di finale di Europa League in programma domani sera al ‘Meazza’ – rigorosamente a porte chiuse causa emergenza coronavirus – rischia di non giocarsi. Ai microfoni di ‘Onda Cero’, il presidente della squadra spagnola ha annunciato che “domani (oggi, ndr) non andremo in Italia“. “O si cambia la sede della gara – ha poi aggiunto Angel Torres – o si rimanda: rinviare la partita sarebbe la cosa più sensata”.

Inter-Getafe, Torres: “Ho parlato coi dirigenti nerazzurri. A Milano non si può giocare”

"Abbiamo chiesto all'Uefa un'alternativa a giocare a Milano – ha ribadito il numero uno del Getafe – Non vogliamo contagiarci con il coronavirus: abbiamo chiesto aiuto alla Federazione per chiedere la sospensione del match. Se dobbiamo perdere la qualificazione, la perderemo: non voglio correre alcun rischio. Mi è stato chiesto di chiedere un permesso speciale al Ministero dello Sviluppo, ma non ho intenzione di chiedere alcun permesso: non andrà in un posto dove non voglio andare. Accada quel che accada. Abbiamo parlato con i dirigenti dell'Inter e riconoscono che è incomprensibile che dobbiamo giocare lì: non lo consentirò", ha concluso.

Ricordiamo che la Spagna ha vietato con decreto i voli diretti dall’Italia alla Spagna, quindi per il ritorno a casa – sempre se dovesse venire a Milano – il Getafe sarebbe costretto a fare scalo in un altro Paese per poi raggiungere la Penisola iberica in pullman, a meno di una deroga da parte del Governo.

