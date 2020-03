Calciomercato Inter, accordo con Lautaro | Cifre e dettagli operazione

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano ancora una volta su Lautaro Martinez e il suo probabile trasferimento in estate al Barcellona

L’emergenza coronavirus non placa le voci di calciomercato riguardanti Lautaro Martinez e il suo futuro che molto probabilmente sarà lontano dall’Inter e dal nostro Paese. Le ultime indiscrezioni di ‘Tuttosport’ danno praticamente per certo il suo passaggio al Barcellona nella prossima estate. Un intermediario starebbe portando avanti la trattativa a fari spenti, nel frattempo il club blaugrana avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l’entourage dell’attaccante autore di una grande prima parte di stagione. Al numero 10 nerazzurro verrebbe garantito più o meno lo stipendio attuale di Griezmann, ovvero circa 18 milioni di euro l’anno. CLICCA QUI per le notizie sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Coronavirus, Rugani positivo | Comunicato ufficiale dell’Inter

Calciomercato Inter, 150 milioni con contropartite per Lautaro

L’operazione tra la società targata Suning e quella azulgrana potrebbe concludersi sui 150 milioni di euro, con annessa super plusvalenza visto che il ‘Toro’ è stato pagato appena 25 milioni nel 2018. La cifra sarà però comprensiva di alcune contropartite tecniche: non è detto che una di queste sia Vidal, sempre in cima alla lista di Conte, dato che i preferiti della dirigenza interista sarebbero giocatori più giovani quali Todibo (obiettivo del Milan lo scorso gennaio), Carles Alena (ora in prestito al Betis), Arthur e Nelson Semedo. Va detto che su Lautaro ci sono altri grandi club, incluso il Real Madrid, ma la preferenza del giocatore è chiaramente per il Barcellona del suo connazionale e idolo Leo Messi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, novanta milioni | Conte nei guai – VIDEO

Calciomercato Inter, Eriksen scontento | Rivelazione clamorosa