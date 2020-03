Coronavirus, Rugani positivo | Comunicato ufficiale dell’Inter

Le ultime news Inter mettono in evidenza la nota ufficiale del club nerazzurro dopo quella riguardante la positività al coronavirus del difensore della Juventus Daniele Rugani

Daniele Rugani è il primo calciatore di Serie A risultato positivo al coronavirus. La Juventus, però, fa sapere che il difensore è “attualmente asintomatico”. Il club bianconero ha poi precisato che “sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”. La squadra di Sarri, compreso quindi il classe ’94, è stata avversaria dell’Inter domenica scorsa a Torino, motivo per cui il club nerazzurro ha disposto la sospensione di “ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione”. La società nerazzurra, come recita il comunicato ufficiale, “si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie”, ovvero la quarantena. CLICCA QUI per le notizie sull’Inter. A questo punto salta anche l’ipotesi di giocare il recupero di Europa League col Getafe giovedì prossimo in campo neutro e a gara secca.

Rugani positivo al coronavirus: “Questo virus non fa distinzioni, invito tutti a rispettare le regole”

“Sto bene”, ha rassicurato Rugani attraverso Twitter: “Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me – ha aggiunto il centrale di Sesto di Moriano – Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda”.

