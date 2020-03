Inter, Lautaro piano B | Top club vuole iniziare trattativa

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Lautaro Martinez e il suo possibile addio alla fine della stagione. Per l’argentino non fa sul serio solo il Barcellona

L’Inter non vuole venderlo, anzi punta a rinnovargli il contratto alzando se non eliminando la clausola risolutiva fissata a 111 milioni di euro. Ma resistere agli assalti dei top club sarà impresa ardua, specie per il giocatore. Stiamo ovviamente parlando di Lautaro Martinez, per il quale non fa sul serio solo il Barcellona. Stando al portale spagnolo ‘Defensa Central’, infatti, anche i rivali storici del Real Madrid hanno messo nel mirino il numero 10 nerazzurro, autore di una grande prima parte di stagione. CLICCA QUI per le notizie sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Europa League, Inter-Getafe | Spunta ipotesi a sorpresa

Calciomercato Inter, Real Madrid su Lautaro: le ultime dalla Spagna

A quanto pare, come riferiscono dalla Spagna, il ‘Toro’ è nei piani delle ‘Merengues’ in qualità di alternativa al sogno Mbappe. Un sogno difficilissimo da realizzare visto che il Paris Saint-Germain non ha alcuna voglia di privarsi del suo fuoriclasse, per cui Martinez ha grosse chance di diventare il primo se non uno dei primi obiettivi – in corsa con lui ci sono pure Haaland ed Harry Kane, accostato proprio all’Inter in questi giorni . dei madrileni per quanto riguarda l’attacco. Il Real, riferisce la medesima fonte, vuole comunque iniziare al più presto una trattativa coi nerazzurri.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, novanta milioni | Conte nei guai – VIDEO

Calciomercato Inter, Eriksen scontento | Rivelazione clamorosa