Griezmann: se Neymar torna al Barcellona potrebbe essere ceduto

Inter, il Barcellona sta pensando di riportare Neymar in Spagna ed è pronto a sacrificare alcuni suoi calciatori. Oltre a Coutinho un altro papabile che potrebbe lasciare la squadra spagnola è il campione del Mondo Griezmann

INTER GRIEZMANN BARCELLONA AGGIORNAMENTO/ In vista del prossimo calciomercato, le voci su alcuni big che potrebbero cambiare maglia si sprecano. Il nome di Neymar è tornato in auge per un possibile ritorno a Barcellona. Il calciatore non sembra per nulla dispiaciuto di questa possibilità e la squadra spagnola sta cercando di migliorare ulteriormente la rosa, per cercare di ‘tranquillizzare’ Leo Messi con il quale ultimamente il rapporto non è più idilliaco. Il calciatore argentino a fine stagione potrebbe decidere di liberarsi a parametro zero e il club catalano, sta cercando di scongiurare questa ipotesi. Leo Messi sta facendo sempre più richieste al suo club, in merito ai suoi possibili compagni di reparto nella prossima stagione e tornare nuovamente a giocare in coppia con il brasiliano è una di queste. Naturalmente per riportare in Spagna l’attaccante il Barcellona dovrà cedere qualche giocatore eccellente per fare cassa: il primo sarà Coutinho che sperano di piazzare in Premier League, qualora il Bayern decida di non riscattarlo, da cui puntano di incassare almeno 80 milioni di euro.

Un altro giocatore che potrebbe lasciare la squadra spagnola è Antoine Griezmann, visto che il suo rapporto con il campione argentino non è mai decollato pienamente. In caso di cessione del francese, Inter e Juventus potrebbero provare a prenderlo anche se la concorrenza di altre squadre europee ci sarà sicuramente.