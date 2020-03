Calciomercato Inter, Icardi ritorna | Ecco il possibile scenario

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Mauro Icardi che ha perso posizioni nelle gerarchie di Tuchel al Paris Saint-Germain. Ritorno in Italia molto probabile

Ieri sera il Paris Saint-Germain ha sconfitto 2-0 il Borussia Dortmund aggiudicandosi il pass per i quarti di finale di Champions League visto il ko all’andata per uno a zero. Protagonista del match non è stato certo Mauro Icardi, spedito ancora una volta in panchina dal tecnico dei parigini Tuchel. L’ennesima da più di un mese a questa parte, che dal punto di vista sportivo è stato terribile per il centravanti argentino, ormai diventato una riserva dell’attacco dei transalpini, a vantaggio di Cavani.

Calciomercato Inter, Icardi torna: il futuro può essere bianconero

A questo punto è difficile pensare che il PSG possa decidere di esercitare il diritto di riscatto, versando nelle casse nerazzurre circa 70 milioni di euro. In ogni caso sarebbe comunque determinante la volontà del classe ’93 di Rosario, che stando ad alcune indiscrezioni di calciomercato desidera far ritorno in Italia e quindi concludere a giugno la sua esperienza sotto la Tour Eiffel. Beppe Marotta potrebbe così ritroivarsi fra le mani una patata a dir poco bollente: impossibile il reintegro nel progetto Inter targato Conte, non semplice trovargli una nuova sistemazione dato l’ingaggio da 7,5 milioni a stagione fino al giugno 2022. CLICCA QUI per le notizie sull’Inter.

In Italia potrebbe permetterselo solo la Juventus, e in fondo è proprio lì che l’ex capitano interista potrebbe voler andare. I bianconeri, intenzionati a liberarsi di Higuain e di conseguena a prendere un nuovo bomber, starebbero già lavorando sottotraccia per trovare un’intesa con Wanda Nara, prima di sedersi a trattare con l’Inter che, stavolta, potrebbe essere più aperta alla cessione di ‘Maurito’ alla storica rivale.

