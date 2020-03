Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Mauro Icardi e il suo possibile trasferimento alla Juventus nella prossima sessione estiva

Panchine e problemi, pare, con i senatori dello spogliatoio allontanano Mauro Icardi dal Paris Saint-Germain. Da settimane si parla con insistenza di un dietrofront da parte del club transalpino in merito all’esercizio del diritto di riscatto, fino a tre mesi fa pressoché certo, mentre è tornata a farsi largo proprio negli ultimi giorni l’indiscrezione di calciomercato secondo cui sarebbe lo stesso bomber argentino a voler lasciare Parigi per far ritorno nell’amata Italia. Di conseguenza si è rifatta rovente la pista Juventus, considerata impossibile il rientro dell’argentino nel progetto sportivo dell’Inter.

Calciomercato Inter, Icardi bianconero: salta fuori la cifra dell’operazione

Stavolta il club nerazzurro e soprattutto Marotta, che l’estate scorsa si oppose con forza alla vendita del classe ’93 all’ex amico Paratici, potrebbero scendere a patti con la Juve viste le prevedibili difficoltà nel trovare una nuova sistemazione al centravanti di Rosario, che vorrebbe tornare e rimanere in Italia. Quella bianconera appare l’unica soluzione possibile, l’unica con cui peraltro flirterebbe la moglie-agente Wanda Nara. CLICCA QUI per le notizie sull’Inter. Stando a ‘todofichajes.com’ l’operazione si farà sicuramente, data anche la necessità della società presieduta da Andrea Agnelli di prendere un sostituto di Higuain. Per il portale spagnolo nelle casse dei nerazzurri finirebbero 65 milioni di euro.

