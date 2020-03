Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano di nuovo su Lautaro Martinez. In Spagna si sbilanciano sulla data riguardante l’ufficialità della sua cessione

Sono davvero innarrestabili i rumors di calciomercato riguardanti Lautaro Martinez e il suo addio all’Inter nella prossima estate. Tutti o quasi danno l’attaccante argentino diretto al Barcellona, a onor del vero nemmeno a torto visto che i blaugrana sono in netta pole perché hanno già avviato una trattativa sia con l’entourage del classe ’97 ex Racing – a quanto pare trovando un maxi accordo – che con la stessa società nerazzurra. CLICCA QUI per le notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona: ecco quando

L’operazione potrebbe andare in porto a una cifra superiore alla clausola risolutiva, fissata come noto a 111 milioni di euro, compresi però i cartellini di almeno due giocatori del club azulgrana. A tal proposito si fanno i nomi dei giovani Todibo e Carles Alena, ora rispettivamente in prestito a Schalke 04 e Real Betis, ma anche quelli del terzino portoghese Semedo e naturalmente di Arturo Vidal. Secondo le indiscrezioni riportate dal portale spagnolo ‘Don Balon’, il Barcellona spera di ufficializzare l’affare entro il 5 luglio.

