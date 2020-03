Calciomercato Inter, asse con Raiola | Nome clamoroso sul tavolo

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza Mino Raiola e il possibile tentativo di portare in nerazzurro un suo assistito in scadenza di contratto

L’asse tra Raiola e Beppe Marotta è ‘calda’ fin dai tempi della Juventus, ma può diventare rovente a breve. E’ nota infatti l’intenzione dell’Inter di far contento Conte regalandogli Armando Izzo, centrale del Torino bravo ad agire nella difesa a tre. Il patron granata Cairo chiede sui 30 milioni di euro, una cifra molto alta che i nerazzurri punterebbero ad abbassare con l’inserimento nell’operazione di Andrea Pinamonti, giocatore stimato dal ‘Toro’ e manco a farlo apposta altro assistito del potente agente.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, idea per la fascia: scambio con la Roma

Calciomercato Inter, affare a costo zero: lo ‘offre’ Raiola

Non solo Izzo, con Raiola l’Inter potrebbe allearsi pure per ottenere il centrocampista maliano in forza all’Hoffenheim Diadie Samassekou. Ma prima di tutto ciò potrebbe essere lo stesso influente procuratore a offrire ai nerazzurri un suo giocatore in scadenza di contratto a giugno. Parliamo del quasi 31enne milanista Giacomo Bonaventura, che per Conte potrebbe rappresentare un profilo valido come alternativa ai centrocampisti titolari.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Icardi ritorna | Ecco il possibile scenario

Il numero 5 del Milan, in queste ore riaccostato al Napoli e soprattutto alla Lazio, non dà grandi garanzie sul piano fisico ma sarebbe comunque un buona ‘occasione’ di calciomercato dato che arriverebbe a costo zero. CLICCA QUI per le notizie sull’Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Europa League | Richiesta shock dell’Uefa a Inter e Roma

Calciomercato Inter, accordo con Lautaro | Cifre e dettagli operazione