Emergenza coronavirus | Ecco il ‘messaggio’ di Conte – VIDEO

Inter, il tecnico Antonio Conte ha voluto inviare un video messaggio alla popolazione italiana chiedendo di rimanere a casa per sconfiggere il Coronavirus

INTER CONTE DICHIARAZIONI/ Gli appelli alla popolazione di rimanere a casa e di uscire solo se necessario da parte dei Vip si stanno sprecando e il mondo del pallone, anch’esso costretto a dire stop di fronte all’emergenza coronavirus non è da meno. Il tecnico dell‘Inter Antonio Conte ha voluto mandare anche lui un messaggio agli italiani. Queste le sue parole tramite un video girato nella sua casa milanese, auspicando che questo problema si possa risolvere nel più breve tempo possibile.

Ecco le sue parole: “Mi raccomando, restiamo a casa e rispettiamo le regole. È l’unico modo per fronteggiare questa emergenza: è un momento difficile e duro, ma uniti ce la faremo. Forza e coraggio”.

🎙 | MESSAGE

Coach Conte’s message: we will get through this by staying united, #TogetherAsATeam 💪⚫🔵⚫🔵

The biggest battles are won together. You can make a donation here 👉 https://t.co/VV0lYco83Y pic.twitter.com/yPCB98LYXI

— Inter (@Inter_en) March 14, 2020