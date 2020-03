Torna di moda van de Beek: servono 55 milioni

Torna di moda van de Beek per l’Inter. Stando alle ultime, il centrocampista dell’Ajax continua ad essere nel mirino di Marotta e Ausilio per la prossima stagione. Accostato anche ad altri grandi club come il Real Madrid, la sua quotazione è rimasta ancora molto alta: si parla di circa 55 milioni di euro, cifra che in questo momento sarebbe proibitiva anche per l’Inter. Classe ’97, è stato accostato anche a Juventus e Manchester United.

