Tutto deciso: Radu vice Handanovic, Conte ha detto si

Conte ha deciso: sarà Radu il vice Handanovic per la prossima stagione. Come riporta ‘Tuttosport’, il classe ’98, prodotto del vivaio nerazzurro, diventerà il nuovo secondo portiere della società nerazzurra. Prenderà il posto di Padelli che scivolerà come terzo portiere visto l’addio di Berni, in scadenza di contratto. Lo stesso Handanovic resterà almeno fino al 2022 visto che rinnoverà presto il suo contratto.

