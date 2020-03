Skriniar: il difensore domani in video call risponde ai tifosi

INTER SKRINIAR DIRETTA/ I giocatori dell’Inter sono tutti in quarantena e blindati anche loro in casa, ma questo non gli impedisce di rimanere in contatto con i propri tifosi seppure a distanza. Nella giornata di domani, è previsto un bel colloquio tra il difensore nerazzurro Milan Skriniar e i propri supporter via videochiamata. Il calciatore sarà in diretta su tutti i canali social della squadra nerazzurra: Facebook, Twitter e Instagram e naturalmente sul sito ufficiale della squadra milanese. I tifosi nerazzurri potranno postare le loro domande direttamente sul sito ufficiale dell‘Inter, le più belle e interessanti verranno poi rivolte domani, dalle ore 17, al calciatore slovacco.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”