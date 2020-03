Calciomercato Inter | Sfida in Serie A per un terzino greco

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su un giovane calciatore greco per il quale i nerazzurri hanno deciso di sfidare il Napoli di De Laurentiis

Nel prossimo calciomercato estivo l’Inter cercherà di regalare a Conte anche un paio di nuovi laterali. Specie a sinistra il tecnico vuole e necessita di uno specialista del ruolo, con l’obiettivo numero uno che potrebbe essere ancora quel Marcos Alonso del Chelsea che la dirigenza provò a prendere già nella scorsa finestra invernale. Nel caso andrebbe convinto Abramovich ad abbassare la richiesta superiore ai 30 milioni di euro, impresa tutt’altro che semplice considerato che prima della sospensione della Premier causa emergenza coronavirus l’ex Fiorentina aveva riconquistato un posto da titolare.

Calciomercato Inter, spunta un’altra alternativa ad Alonso: i dettagli

Portarsi a casa lo spagnolo resta, quindi, complicato, ecco perché Marotta e Ausilio hanno cominciato a prendere in considerazione profili alternativi. Piace Emerson Palmieri sempre dei londinesi, anche se sull’italo-brasiliano è forse avanti la Juventus, occhio poi all’ex Telles in uscita dal Porto e a un giocatore sul quale c’è da tempo il Napoli: Konstantinos Tsimikas. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ i nerazzurri hanno messo gli occhi in maniera decisa sul 23enne mancino che deve la sua crescita nel settore giovanile dell’Olympiakos all’ex interista Georgatos. Il classe ’96, ambito ovviamente pure da società straniere, viene valutato sui 20 milioni. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

