Calciomercato, Mourinho e il nuovo affare con l’Inter | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulla possibile nuova operazione dopo Eriksen con il Tottenham targato José Mourinho

Se lo scorso gennaio ha venduto, e pure bene considerato che Eriksen era in scadenza di contratto, in estate il Tottenham di José Mourinho potrebbe comprare in casa Inter. Dall’Inghilterra, infatti, tornano alla ribalta nuove indiscrezioni di calciomercato a proposito del possibile tentativo degli ‘Spurs’ di mettere le mani su un giocatore nerazzurro non rientrante nei piani futuri della società guidata da Suning e soprattutto del tecnico Antonio Conte. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, bye bye Inter | Quante partenze in estate!

Calciomercato Inter, Mourinho piomba sull’ex capitano: le ultime

L’interista nel mirino del tecnico portoghese è Mauro Icardi. In Francia e non solo sono certi del fatto che il Paris Saint-Germain non è più così convinto di esercitare il diritto di riscatto (fissato a 70 milioni) sul cartellino dell’attaccante, che dopo una eccellente prima parte di stagione è retrocesso al grado di riserva cominciando ad avere alcuni problemi coi cosiddetti ‘senatori’ dello spogliatoio. Il classe ’93 ritornerebbe così a Milano, ma siccome è pressoché impossibile un suo rientro nel progetto nerazzurro, ecco che Beppe Marotta sarebbe costretto a cercargli una nuova sistemazione, magari stavolta a titolo definitivo.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, rinnovo già fatto | Ecco quando l’ufficialità

Sull’ex capitano c’è da tempo la Juventus, ma occhio appunto al Tottenham: Mourinho potrebbe partire all’assalto qualora il suo terminale offensivo Kane, accostato di recente pure alla stessa Inter oltre che ai bianconeri, dovesse davvero lasciare Londra. Lo ‘Special One’ avrebbe comunque l’arduo compito di convincere ‘Maurito’ a lasciare di nuovo l’Italia, dove invece ambirebbe a tornare, per restarci, al termine dell’avventura parigina.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, doppio Vidal per Conte | I dettagli