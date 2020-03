Calciomercato Inter, rinnovo già fatto | Ecco quando l’ufficialità

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul rinnovo di uno dei giocatori più importanti della formazione allenata da Antonio Conte

E’ senza dubbio uno dei giocatori più importanti dell’Inter, non a caso Conte e tutta la squadra hanno patito molto la sua assenza. Assenza costata anche dei punti in classifica… Parliamo ovviamente di Samir Handanovic, che a meno di sorprese sarà il numero uno e capitano dei nerazzurri anche nella prossima stagione. A luglio lo sloveno compierà 36 anni, nonostante ciò la dirigenza è decisa infatti a non togliergli i galloni da titolare. Handanovic, quindi, non lascia, ma addirittura raddoppia. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ è praticamente fatta per il rinnovo del suo contratto (ora in scadenza nel 2021) fino al giugno 2022. L’ufficialità dell’accordo arriverà a ridosso dell’estate.

Calciomercato Inter, incertezza sul nuovo vice Handanovic: le ultime

Certi, quindi, permanenza e rinnovo di Handanovic, mentre regna invece incertezza assoluta sul nuovo vice del classe ’84. In vantaggio rimane Ionut Radu, giovane rumeno già di proprietà Inter e attualmente in prestito al Parma, anche se nelle ultime ore è tornata calda la candidatura di Musso dell’Udinese. Valutato sui 25 milioni, l’argentino potrebbe essere acquistato e poi lasciato un altro anno in Friuli, oppure approdare subito ad Appiano per fare il ‘secondo’ dello sloveno prima di raccoglierne l’eredità a partire della stagione 2021/2022. Nell’affare coi Pozzo finirebbe proprio Radu, pure lui ovviamente in per diventare il portiere dell’Inter del futuro una volta terminata l’Era Handanovic.

