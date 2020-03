Calciomercato, bye bye Inter | Quante partenze in estate!

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su cinque giocatori che a meno di sorprese lasceranno il club nerazzurro nella prossima sessione estiva

Nella prossima sessione di calciomercato, che ovviamente a causa dell’emergenza coronavirus non sappiamo quando avrà inizio e di conseguenza quando avrà fine, saluteranno l’Inter almeno cinque giocatori. Innanzitutto i due (non gli unici) in scadenza di contratto, vale a dire il terzo portiere Berni e il centrocampista spagnolo Borja Valero, poi Alexis Sanchez che il club nerazzurro non ha intenzione di acquistare a titolo definitivo e che quindi farà ritorno al Manchester United, infine gli uruguagi Vecino e Diego Godin. Va detto che ad oggi è fortemente in bilico la permanenza alle dipendenze di Conte anche di Padelli, pure lui in scadenza a fine stagione, Asamoah, Gagliardini, Moses, Esposito (possibile cessione in prestito) e naturalmente Lautaro Martinez oggetto del desiderio del Barcellona. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, Godin torna in Spagna: le ultime

A proposito di Godin, si fa sempre più concreta la possibilità di un suo ritorno in Spagna. Non, però, all’Atletico Madrid dal quale è arrivato l’estate scorsa a costo zero… Stando a ‘todofichajes’ sul centrale uruguagio, non riuscitosi ad adattare nella difesa a tre, c’è infatti il forte interesse del Valencia. I ‘Pipistrelli’ pensano a lui come rimpiazzo di Garay, in scadenza a giugno e come noto il primo calciatore della Liga positivo al coronavirus.

