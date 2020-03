Via anche Esposito: il baby bomber sarà ceduto in prestito

L’Inter è pronta a cambiare alcune cose un po’ in tutti i reparti. Se da tempo si parla di entrate ed uscite in tutti i settori, ciò riguarda anche l’attacco e non solo per i profili più importanti. In estate, infatti, potrebbe partire anche Esposito, baby bomber a segno contro il Genoa e destinato ad andare a giocare con continuità in Serie A nella prossima stagione. Insieme a lui partiranno certamente anche Sanchez e Lautaro Martinez, costringendo Conte e Marotta a rivoluzionare un reparto fondamentale per ottenere risultati eccellenti.

