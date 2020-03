Doppio pericolo per Bastoni: lo vuole anche il Liverpool

Nuovo pericolo per l’Inter in vista dell’inizio del calciomercato. Dopo l’interesse del Manchester City, anche il Liverpool sembra particolarmente interessato al cartellino di Bastoni, prodotto del vivaio dell’Atalanta e protagonista in questa stagione con Conte. Stando ai tabloid, potrebbe partire un’offensiva nelle prossime settimane. Bastoni prenderebbe il posto di Lovren, destinato a lasciare il Liverpool in vista della prossima stagione.

