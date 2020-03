Martinez: super proposta da una big per l’attaccante

Inter, il Barcellona è ormai rassegnato a pagare la clausola rescissoria pur di portare in Spagna Lautaro Martinez. Come ha confermato anche il presidente del club spagnolo Bartomeu

INTER LAUTARO BARCELLONA AGGIORNAMENTO/ Ormai è risaputo che il Barcellona vuole Lautaro Martinez e ‘Il Giornale’ ha voluto aggiornare ulteriormente questa situazione. Con i campionati più importanti fermi per il coronavirus, le trattative di mercato si intensificano anche se solo a livello virtuale, visto che il calciomercato sarà attivo solo da giugno. Il quotidiano nell’edizione odierna, ha confermato come il presidente del club spagnolo Bartomeu, abbia confermato come obiettivo primario l’attaccante nerazzurro. Dopo aver inviato un’offerta al club meneghino di 70 milioni di euro più Vidal e Semedo che è stata rispedita al mittente, hanno capito che se vogliono portare nella Liga il giocatore, dovranno pagare cash la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Inoltre per convincere ulteriormente il giocatore a trasferirsi in Spagna, è pronto un contratto da 10 milioni di euro annui.

Naturalmente la cifra del cartellino del calciatore potrebbe alzarsi ulteriormente qualora Marotta dovesse rinnovargli il contratto e aumentare la clausola rescissoria, oppure eliminarla, in modo da obbligare i club interessati a trattare direttamente con l‘Inter o a trovarsi davanti un costo maggiore.