Milito: “Sono felice che Lautaro stia facendo la sua carriera in Europa”

Inter, l’ex attaccante del ‘Triplete’ nerazzurro Diego Milito ha voluto dare la sua opinione sul portiere Juan Musso, possibile erede di Samir Handanovic e sull’esplosione di Lautaro Martinez

INTER MILITO SU MUSSO E LAUTARO/ L’ex attaccante del ‘Triplete’ nerazzurro Diego Milito, ha voluto dare un parere sull’estremo difensore dell’Udinese Juan Musso, che potrebbe essere uno dei possibili eredi di Samir Handanovic. Queste le sue parole: “Non mi sorprende, sono felice per la notizia. Non so se sia vera, ma il suo momento mi rende felice. È un grande professionista e in poche partite ha dimostrato di avere un grande futuro nel calcio e nella nostra Nazionale. Sta facendo benissimo in Italia e lo vedremo crescere ancora”. Il club nerazzurro dovrà però stare attento alla concorrenza del Milan, che vede nel portiere della squadra friulana il perfetto sostituto di Gianluigi Donnarumma in caso di cessione.

L’ex attaccante ha poi voluto dare la sua opinione su Lautaro Martinez, ormai arrivato alla ribalta del grande calcio e grande oggetto del desiderio delle migliori squadre europee, in primis il Barcellona e ha dichiarato: “Ho parlato con lui, gli ho chiesto come stesse. Abbiamo un grande rapporto, lo conosco da quando era piccolo. Si allenava con noi, poi ha debuttato con il Racing. Sono molto felice per la sua crescita e per il suo presente, è un ragazzo straordinario e motivo di grande orgoglio, è un prodotto del nostro settore giovanile. Sono felice che stia facendo la sua carriera in Europa”.