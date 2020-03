Nome a sorpresa: dalla Spagna il sostituto di Lautaro

Bomba dalla Spagna: l’Inter ha in mente un nome a sorpresa in caso di addio di Lautaro. Secondo ‘Gol Digital’, il profilo designato è quello di Iñaki Williams dell’Athletic Bilbao, giocatore che vanta una clausola rescissoria di 135 milioni di euro. I nerazzurri piomberebbero su di lui dopo la cessione dell’argentino, anche lui blindato da una clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Tuttavia, non rappresenta il primo nome nella lista di Marotta…

