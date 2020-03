Calciomercato Inter, sostituto Lautaro | Rispunta vecchia pista ‘italiana’

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta sul possibile erede di Lautaro Martinez. Torna in auge un obiettivo recente

Non è detto che Lautaro Martinez lasci l’Inter nella prossima sessione di calciomercato. Al momento, infatti, il club nerazzurro non cambia la sua posizione: l’argentino va via solo dietro il pagamento della clausola risolutiva da 111 milioni di euro. Insomma Suning non gradisce contropartite tecniche, che invece continua a proporre il Barcellona. L’ultima è l’ex Philippe Coutinho, nome che sta creando dissaporti all’interno della società: il Ds Ausilio è favorevole al ritorno del brasiliano, ceduto nel gennaio 2012 mentre l’Ad Marotta non sembra affatto convinto dell’affare sia per una questione economica che strettamente tecnica, non essendo l’ex Liverpool una seconda punta come il ‘Toro’.

Calciomercato Inter, erede Lautaro in Serie A: le ultime

In Spagna continuano comunque a spingere sul fronte Lautaro, il catalano ‘Sport’ si è anche soffermato sull’eventuale successore dell’attaccante argentino rilanciando un vecchio nome: Duvan Zapata. Il colombiano piace da tempo ed è valutato dall’Atalanta sui 50 milioni di euro. Chiaramente, visti gli ottimi rapporti, la dirigenza interista potrebbe provare a includere delle contropartite nell’operazione in modo da abbassare la richiesta degli orobici per il cartellino del 28enne reduce da una stagione difficile causa infortuni ma nonostante tutto autore di 12 gol. La medesima fonte conferma poi che l’Inter ha intenzione di chiudere per Giroud, classe ’86 francese in scadenza col Chelsea. Il Campione del Mondo 2018 andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Lukaku.

Per Giroud, che avrebbe respinto la proposta di rinnovo annuale dei ‘Blues’, possibile un accordo su base biennale con opzione per un’altra stagione. La concorrenza della Lazio è forte, anche se il 33enne pare aver scelto di ricongiungersi con Conte.

