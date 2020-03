Calciomercato Inter, sprint e offerta Chelsea | Affare a rischio

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su un giovane talento di Serie A che interessa molto ai nerazzurri ma sui è andato all’assalto il Chelsea di Abramovich

Due obiettivi di calciomercato dell’Inter sono di proprietà del Chelsea: ovvero Marcos Alonso e Olivier Giroud. Tre, se volessimo aggiungere Emerson Palmieri come possibile alternativa allo spagnolo ex Fiorentina. Che era ed è ancora il preferito di Antonio Conte per quanto riguarda la corsia mancina: Marotta dovrebbe ritentare l’assalto nella prossima sessione, sperando in uno sconto dei ‘Blues’. Il bomber, invece, è in cima alla lista dei candidati per il ruolo di vice Lukaku: lui potrebbe arrivare a costo zero visto che è in scadenza e che a quanto pare ha respinto l’offerta di prolungamento fino al 2021.

Calciomercato Inter, offensiva Chelsea per Kumbulla: i dettagli

Il Chelsea, però, è anche un ‘pericolo’ per i nerazzurri dato il suo forte interesse per Lautaro Martinez, così come un grande avversario nella corsa a Marash Kumbulla. Il talento del Verona è un obiettivo concreto da mesi della società targata Suning, tanto che è da un po’ che si parla di un suo possibile approdo a Milano per rimpiazzare Godin se non addirittura Milan Skriniar. Il club di Abramovich fa però anch’esso sul serio, stando a ‘L’Arena’ ha già presentato una proposta da 23 milioni di euro. L’obiettivo degli inglesi è appunto sorpassare l’Inter nella corsa al cartellino del classe 2000 italo-albanese.

La ‘Beneamata’ rimane al momento in pole, se non altro per via dell’eccellente rapporto con gli scaligeri. Rapporto già sfociati in operazioni di mercato, l’ultima nello scorso gennaio con protagonista Dimarco. Proprio il terzino potrebbe essere una delle contropartite nell’affare Kumbulla, che il Chelsea vuol provare a convincere sfruttando la ‘carta’ Jorginho.

