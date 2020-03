Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulla possibilità dei nerazzurri di mettere a segno un colpo a zero in attacco. L’operazione non è però scontata, ecco perché

L’Inter potrebbe mettere a segno ben due nuovi colpi a parametro zero. Il nome del momento è quello di Vertonghen, difensore belga in scadenza a giugno con il Tottenham del grande ex Mourinho. Le ultime indiscrezioni parlano di trattativa in corso tra la dirigenza e l’entourage del 32enne che proprio ieri ha aperto alla possibilità di una nuova avventura lontana dalla Premier: “Sono in una fase di riflessioni, prima o poi dovrò prendere un pezzo di carta e scrivere i pro ed i contro delle varie opzioni – le dichiarazioni del classe ’87. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter – Tra qualche anno dovrò scegliere il posto in cui mi sistemerò definitivamente, devo pensare a cosa fare, che lingua imparare, ma soprattutto quali titoli voglio vincere. Non voglio rimpianti”.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Icardi all’altra big di Serie A | Scambio shock

Calciomercato Inter, Giroud vuole i nerazzurri: ma c’è l’ostacolo contratto

In queste ore è poi tornato alla ribalta pure la candidatura di Giroud. Secondo ‘Tuttosport’ il bomber francese in scadenza col Chelsea ha messo nuovamente in pole i nerazzurri per il suo futuro, tuttavia va superato l’ostacolo contratto. Il classe ’86 di Chambery, il prescelto da Conte per il ruolo di vice Lukaku, chiede un ricco triennale e per un giocatore alla soglia dei 34 anni non è poco considerato poi l’oneroso ingaggio. Le parti potrebbero comunque venirsi incontro trovando l’accordo per un biennale con opzione.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, dal Chelsea all’Inter | Annuncio ufficiale dalla Spagna

Su Giroud, che già nello scorso calciomercato invernale aveva dato priorità all’Inter, ci sono anche altri club, tra cui la Lazio di Lotito. Non va esclusa del tutto la permanenza al Chelsea, che gli ha proposto un prolungamento (per ora respinto) per un’altra stagione.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, futuro Lautaro | C’è la svolta: i dettagli