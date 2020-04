Calciomercato Inter, più sostanza alla mediana | Idea in casa PSG

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il possibile tentativo dei nerazzurri di portare a compimento un altro affare col Paris Saint-Germain

L’Inter potrebbe tornare a fare affari col PSG nel prossimo calciomercato. Nonostante la possibile decisione – a danno ovviamente dei nerazzurri – del club transalpino di non esercitare il diritto di riscatto sul cartellino di Icardi. Il quale, va detto, è tutt’altro che propenso eventualmente a proseguire la sua avventura all’ombra della Tour Eiffel. Insomma a meno di colpi di scena Marotta sarà chiamato a un’altra sessione complicata sul fronte ex capitano, con la Juventus pronta a riprovarci un anno dopo.

LEGGI ANCHE ->>> La conferma: ”Lukaku-Dybala, scambio concreto sfumato in estate”

Calciomercato Inter, da Parigi il rimpiazzo di Vecino

Stavolta potrebbe essere l’Inter a bussare alla porta dei parigini, chiedendo il cartellino di Idrissa Gueye. Il centrocampista senegalese è stato acquistato l’estate passata dall’Everton per circa 30 milioni di euro ed è un profilo che aggiungerebbe certamente sostanza ed esperienza alla mediana interista, come vorrebbe Conte. Permettendo allo stesso tecnico salentino di passare con meno traumi al 3-4-1-2 – sganciando così Eriksen alle spalle di due punte – vista la capacità del classe ’90 di agire davanti la difesa e di garantire maggiore protezione alla stessa. Gueye, che Marotta potrebbe provare a prendere in prestito oneroso con diritto di riscatto, potrebbe essere il rimpiazzo di Vecino, ad oggi destinato a lasciare l’Inter. L’uruguagio ha una valutazione di circa 20 milioni di euro e ha diversi estimatori soprattutto in Premier League.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, nuovo affare col Sassuolo | Arrivano conferme

Calciomercato Inter, Lautaro tra rinnovo e cessione | Le ultime di InterLive