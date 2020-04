La conferma: ”Lukaku-Dybala, scambio concreto sfumato in estate”

Federico Pastorello conferma: nella scorsa estate poteva esserci uno scambio Lukaku-Dybala. Queste le sue parole a ‘Tuttosport’: ”Confermo, Romelu poteva andare alla Juventus. Come lui stesso ha confermato tempo fa, ha atteso l’Inter perché voleva lavorare con Conte ed era impressionato dall’ambiente Inter. Dybala? Non conosco la situazione ma credo che si sia ritrovato alla grande. Scambi? Penso che le società faranno un mercato oculato per puntellare le rose, per i big si attenderà di capire quanti e quali introiti entreranno dopo la ripresa” ha concluso.

