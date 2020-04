Uefa: semifinali di Champions ed EL in stile Eurolega di basket

Inter, ipotesi di semifinali in stile Eurolega di basket per le due coppe europee. Le quattro squadre semifinaliste di Champions giocherebbero a Istanbul e le quattro squadre semifinaliste di Europa League a Danzica

INTER UEFA AGGIORNAMENTO/ Una nuova ipotesi per quanto riguarda lo svolgimento e la conclusione delle due coppe europee è stata avanzata oggi dal Daily Mirror. Secondo il tabloid inglese da Nyon appare chiara l’idea di far svolgere il prima possibile le partite degli ottavi e quarti di Champions ed Europa League, per poi pensare alle semifinali. L’intenzione sarebbe quella di far svolgere due mini tornei separati a Istanbul per la Champions League e a Danzica per l’Europa League come già avviene nella pallacanestro, da cui la nuova Champions League ha comunque preso spunto. Questa possibilità farebbe in modo che le partite verrebbero giocate in un’unica città e in pochi giorni, rispetto alla programmazione solita con sfide di andata e ritorno.

Ma tutto dipenderà da quando questa pandemia potrà essere risulta e francamente, fare un’ipotesi in questo momento appare molto azzardato.