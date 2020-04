Nel prossimo calciomercato Asamoah dovrebbe lasciare l’Inter dopo una stagione passata per gran parte in infermeria. Il laterale ghanese vanta estimatori sia in Turchia che in Germania. Proprio a un club tedesco potrebbe venir offerto da Marotta in cambio di uno sconto su un giocatore da tempo nei radar interisti: ecco i dettagli.

GUARDA IL VIDEO!