Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su un obiettivo dei nerazzurri per cui è arrivata a una richiesta clamorosa. Ecco tutti i dettagli

Nella prossima sessione di calciomercato, incerte le date con questa emergenza coronavirus, l’Inter proverà a rinforzare la rosa di Antonio Conte anche con qualche altro giocatore italiano. Nel mirino dell’Amministratore delegato Marotta ci sono diversi profili, tra questi anche Castrovilli della Fiorentina. Il 23enne di Canosa di Puglia, esploso in questa stagione dopo l’anno in prestito alla Cremonese, piace molto per via del suo temperamento e grande dinamismo oltre che per il suo enorme potenziale di crescita.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, accordo con la Juventus | Ma l’Inter non molla

Calciomercato Inter, 50 milioni per Castrovilli: ma la Fiorentina fa una richiesta clamorosa!

L’Inter fa sul serio per Castrovilli. Come riportato da ‘Calciomercato.it’, in occasione della gara di Coppa Italia dello scorso 29 gennaio, i nerazzurri e la società viola hanno avuto un primo incontro: a quanto pare Marotta ha parlato anche di un possibile investimento di 50 milioni per il classe ’97 pugliese, ricevendo una risposta shock, spiazzante dal direttore generale dei ‘gigliati’ Joe Barone.

In pratica all’Ad interista, tra il serio e il faceto, è stato detto che per il cartellino della mezz’ala serve il doppio, ovvero 100 milioni di euro. Parliamo di una cifra che nessun club spenderà mai per Castrovilli, specie dopo questa emergenza che porterà a una recessione economica nell’industria nel pallone. Ricordiamo che sul ragazzo ci sono pure Roma e soprattutto Napoli, arrivato già a offrire 40 milioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, rumors respinti | “Voglio vincere all’Inter”

Calciomercato Inter: Lautaro-Barcellona tra primo sì e grande ritorno